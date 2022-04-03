В Башкирии сотрудникам школы пришлось очищать ее крышу от снега без страховки

10:28, 03 апр 2022

Сотрудникам школы №8 в Уфе пришлось самостоятельно очищать ее крышу от снега без страховки. Работников учреждения, переквалифицировавшихся в коммунальщиков, на видео заснял очевидец. Затем запись оказалась в соцсетях и вызвала недовольство среди горожан.







– Кто распорядился выгнать людей на очистку крыши без страховочных тросов в нарушение всех правил безопасности? – возмутилась местная жительница, разместив видео в комментариях публикации у главы Башкирии Радия Хабирова.



На вопрос уфимки ответила сотрудница администрации Советского района Кристина Идрисова. По словам чиновницы, из-за обильного снеготаяния в школе начал протекать потолок библиотеки, и чтобы сохранить книги, сотрудники учреждения решили своими силами очистить кровлю от остатков снега.





– Прошли инструктаж по технике безопасности, ответственность за отсутствие страхующего оборудования понимали, никто не пострадал. С директором школы сотрудники администрации провели беседу о строгом соблюдении правил по технике безопасности. – добавила Идрисова.





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Фото: соцсети