В Башкирии сотрудникам школы пришлось очищать ее крышу от снега без страховки
10:28, 03 апр 2022
Сотрудникам школы №8 в Уфе пришлось самостоятельно очищать ее крышу от снега без страховки. Работников учреждения, переквалифицировавшихся в коммунальщиков, на видео заснял очевидец. Затем запись оказалась в соцсетях и вызвала недовольство среди горожан.
– Кто распорядился выгнать людей на очистку крыши без страховочных тросов в нарушение всех правил безопасности? – возмутилась местная жительница, разместив видео в комментариях публикации у главы Башкирии Радия Хабирова.
На вопрос уфимки ответила сотрудница администрации Советского района Кристина Идрисова. По словам чиновницы, из-за обильного снеготаяния в школе начал протекать потолок библиотеки, и чтобы сохранить книги, сотрудники учреждения решили своими силами очистить кровлю от остатков снега.
– Прошли инструктаж по технике безопасности, ответственность за отсутствие страхующего оборудования понимали, никто не пострадал. С директором школы сотрудники администрации провели беседу о строгом соблюдении правил по технике безопасности. – добавила Идрисова.