В Башкирии при попытке потушить баню пострадали два пенсионера
10:39, 03 апр 2022
2 апреля, в деревне Беляшево Татышлинского района республики при попытке потушить загоревшуюся баню пострадали два пенсионера.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, 74-летняя женщина и 81-летний мужчина попробовали самостоятельно потушить огонь, из-за чего получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших доставили в хирургическое отделение Верхнетатышлинской ЦРБ, после обследования их отпустили домой. Известно, что загорелись баня и предбанник общим размером 3х8 метров.
- Пожар потушен совместными усилиями ДПК Верхнетатышлинский с/с и МЧС России. На месте работает дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — добавили в ведомстве.