Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии при попытке потушить баню пострадали два пенсионера

В Башкирии при попытке потушить баню пострадали два пенсионера

10:39, 03 апр 2022

2 апреля, в деревне Беляшево Татышлинского района республики при попытке потушить загоревшуюся баню пострадали два пенсионера.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, 74-летняя женщина и 81-летний мужчина попробовали самостоятельно потушить огонь, из-за чего получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших доставили в хирургическое отделение Верхнетатышлинской ЦРБ, после обследования их отпустили домой. Известно, что загорелись баня и предбанник общим размером 3х8 метров.

- Пожар потушен совместными усилиями ДПК Верхнетатышлинский с/с и МЧС России. На месте работает дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — добавили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Татышлинский район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии мужчина получил смертельные ожоги, пытаясь потушить загоревшуюся лодку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина получил смертельные ожоги, пытаясь потушить загоревшуюся лодку
В Башкирии мужчина, пытаясь потушить полыхающий дом, получил серьезные ожоги
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина, пытаясь потушить полыхающий дом, получил серьезные ожоги
В Чишминском районе Башкирии произошел пожар, пострадал мужчина
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе Башкирии произошел пожар, пострадал мужчина
В Куюргазинском районе, пытаясь потушить пожар в доме, пострадала пожилая женщина
Происшествия в Башкирии
В Куюргазинском районе, пытаясь потушить пожар в доме, пострадала пожилая женщина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: