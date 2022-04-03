В Башкирии нашлась пропавшая 3-летняя девочка
21:19, 03 апр 2022
В башкирском городе Стерлитамаке завершились поиски трехлетней девочки. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».
Сообщается, что сегодня, 3 апреля, девочка вышла из дома в неизвестном направлении, и ее местонахождение с этого времени стало неизвестно.
Как рассказала волонтер Регина Биргулиева, мама ребенка угорела во время пожара в доме. К счастью, буквально несколько минут назад поступили радостные известия.
– Найдена, жива – сообщили активисты поисково-спасательного отряда «Отклик» на своей странице в социальных сетях.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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