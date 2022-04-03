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В Башкирии нашлась пропавшая 3-летняя девочка

В Башкирии нашлась пропавшая 3-летняя девочка

21:19, 03 апр 2022

В башкирском городе Стерлитамаке завершились поиски трехлетней девочки. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».

Сообщается, что сегодня, 3 апреля, девочка вышла из дома в неизвестном направлении, и ее местонахождение с этого времени стало неизвестно.

Как рассказала волонтер Регина Биргулиева, мама ребенка угорела во время пожара в доме. К счастью, буквально несколько минут назад поступили радостные известия.

– Найдена, жива – сообщили активисты поисково-спасательного отряда «Отклик» на своей странице в социальных сетях.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке поиск
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