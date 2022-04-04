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В Башкирии в пожаре погибла молодая женщина

В Башкирии в пожаре погибла молодая женщина

09:58, 04 апр 2022

Несчастный случай произошел вчера, 3 апреля, в Стерлитамаке по улице Щербакова. На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. На момент прибытия подразделений пожар был потушен.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, огнем повреждено домашнее имущество на площади 2 кв.метра, стены закопчены. С признаками отравления продуктами горения спасатели эвакуировали женщину. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, после оказания реанимационных действий врачами констатировали смерть женщина.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке пожар
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