В Башкирии в пожаре погибла молодая женщина

09:58, 04 апр 2022

Несчастный случай произошел вчера, 3 апреля, в Стерлитамаке по улице Щербакова. На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. На момент прибытия подразделений пожар был потушен.







Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, огнем повреждено домашнее имущество на площади 2 кв.метра, стены закопчены. С признаками отравления продуктами горения спасатели эвакуировали женщину. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, после оказания реанимационных действий врачами констатировали смерть женщина.



Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ