В Башкирии погиб 9-месячный ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком

14:05, 04 апр 2022

В Уфе 3 апреля в семье произошел несчастный случай с маленьким ребенком.



Как сообщил агентству «Башинформ» источник, по предварительным данным, девятимесячная девочка на кухне, пока родители были в другой комнате, задела провод от электрочайника, где только что вскипела вода. Содержимое вылилось на ребенка. На страшные крики девочки прибежали родители. Они сразу же вызвали скорую помощь. По пути в больницу малышка скончалась.







В пресс-службе регионального Следственного комитета инцидент подтвердили, отметив, что по данному происшествию проводится доследственная проверка.



Стоит добавить, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная, на учете не состоит.





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