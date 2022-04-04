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В Башкирии погиб 9-месячный ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком

В Башкирии погиб 9-месячный ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком

14:05, 04 апр 2022

В Уфе 3 апреля в семье произошел несчастный случай с маленьким ребенком.

Как сообщил агентству «Башинформ» источник, по предварительным данным, девятимесячная девочка на кухне, пока родители были в другой комнате, задела провод от электрочайника, где только что вскипела вода. Содержимое вылилось на ребенка. На страшные крики девочки прибежали родители. Они сразу же вызвали скорую помощь. По пути в больницу малышка скончалась.

В пресс-службе регионального Следственного комитета инцидент подтвердили, отметив, что по данному происшествию проводится доследственная проверка.

Стоит добавить, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная, на учете не состоит. 

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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