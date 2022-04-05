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В Башкирии из затопленного села эвакуировали более 100 человек

В Башкирии из затопленного села эвакуировали более 100 человек

08:53, 05 апр 2022

Из села Габдюково пришлось в безопасное место перевезти даже крупный и мелкий рогатый скот, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 5 апреля.

Подъем уровня воды в реке Инзер в Белорецком районе Башкирии подтопил 45 жилых домов и вдвое больше приусадебных участков. Связано подтопление в том числе и с заторными явлениями, которые произошли на крутом повороте реки выше села Габдюково. Спасатели в данный момент рассматривают возможность привлечения к устранению затора на реке бригады взрывников.

Спасатели эвакуировали из Габдюково 103 человека, 18 из которых дети. На базе местной сельской школы для эвакуированных граждан был организован пункт временного содержание, остаться в нем приняли решение 10 человек, включая одного ребенка. Все остальные жители села, которых всего насчитывается 549 человек приняли решение разместиться либо у знакомых, либо у родственников.


В МЧС дополнительно сообщили, что в Габдюково обезопасили не только людей, но и домашний скот. Как крупный так и мелкий рогатый скот был транспортирован в безопасное место.

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Источник: mkset.ru
Теги: Белорецкий район
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