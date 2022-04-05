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В Башкирии в пожаре погиб 71-летний инвалид

В Башкирии в пожаре погиб 71-летний инвалид

10:40, 05 апр 2022

В МЧС по Башкирии ночью 5 апреля поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Советской в селе Миништы Дюртюлинского района.

Прибыв на место, пожарные установили, что происходит открытое горение бревенчатого жилого дома размером 7х5 м, площадь горения составила 35 кв. м.

«В ходе разбора места возгорания было обнаружено тело погибшего мужчины, 1951 года рождения. Предположительно, очаг пожара располагался в помещении спальни, возле кровати. Известно, что погибший являлся инвалидом, плохо передвигался», - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.


Огонь ликвидировали. На месте работает дознаватель МЧС России, следственно-оперативная группа и инструкторы Госкомитета РБ по ЧС. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным ведомства, с начала года произошло 1423 пожара, при которых погибло 63 человека, 73 человека получили травмы различной степени тяжести.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия пожар
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