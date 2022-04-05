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В Башкирии разыскали водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода

В Башкирии разыскали водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода

14:12, 05 апр 2022

Задержан водитель совершивший смертельный наезд в Баймакском районе

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции был разыскан автомобиль ВАЗ-2101 с механическими повреждениями. У хозяина автомобиля задержан и предполагаемый виновник наезда. Им оказался 32-летний житель Баймакского района. Освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по факту наезда проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

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Напомним, накануне вечером в Баймаке неустановленный водитель совершил наезд на 61-летнего местного жителя. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Баймакский район происшествия криминал
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