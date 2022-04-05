В Башкирии разыскали водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода
14:12, 05 апр 2022
Задержан водитель совершивший смертельный наезд в Баймакском районе.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции был разыскан автомобиль ВАЗ-2101 с механическими повреждениями. У хозяина автомобиля задержан и предполагаемый виновник наезда. Им оказался 32-летний житель Баймакского района. Освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по факту наезда проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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