В Башкирии разыскали водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода

14:12, 05 апр 2022

Задержан водитель совершивший смертельный наезд в Баймакском районе.







В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции был разыскан автомобиль ВАЗ-2101 с механическими повреждениями. У хозяина автомобиля задержан и предполагаемый виновник наезда. Им оказался 32-летний житель Баймакского района. Освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по факту наезда проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Напомним, накануне вечером в Баймаке неустановленный водитель совершил наезд на 61-летнего местного жителя. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.