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В Башкирии двое детей отравились хлором и получили ожоги после купания

В Башкирии двое детей отравились хлором и получили ожоги после купания

14:52, 05 апр 2022

В башкирском городе Октябрьский двое детей отравились хлором и получили ожоги, сообщает издание "Октябрьский Нефтяник" 5 апреля.

Девятилетний мальчик и семилетняя девочка получили химические ожоги полости рта от отравления парами хлора, сообщает издание «Октябрьский нефтяник».

По данным СМИ, дети купались в бассейне частного дома. В результате оба ребенка отравились ядовитыми парами хлора, а также получили ожоги ротовой полости. Отмечается, что у девочки диагностирован ожог слизистой оболочки глаз.

Как пишет издание, обоим пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь. Госпитализация детям не потребовалась.

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Источник: mkset.ru
Теги: Октябрьский происшествия
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