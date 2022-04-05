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В Башкирии пропал 41-летний Ильшат Хаматнуров

В Башкирии пропал 41-летний Ильшат Хаматнуров

14:57, 05 апр 2022

В Башкирии начались поиски пропавшего 41-летнего Ильшата Хаматнурова. Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что его местонахождение неизвестно с 12 января 2022 года. Мужчина может находиться в Уфе или в Бирске, отмечается в сообщении. 

Приметы: рост – 175 см, худощавое телосложение, темные волосы с проседью, серо-зеленые глаза.

Был одет: черная куртка выше колен с капюшоном, черные брюки, черные ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: поиск происшествия
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