В Башкирии пропал 41-летний Ильшат Хаматнуров

14:57, 05 апр 2022

В Башкирии начались поиски пропавшего 41-летнего Ильшата Хаматнурова. Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что его местонахождение неизвестно с 12 января 2022 года. Мужчина может находиться в Уфе или в Бирске, отмечается в сообщении.



Приметы: рост – 175 см, худощавое телосложение, темные волосы с проседью, серо-зеленые глаза.



Был одет: черная куртка выше колен с капюшоном, черные брюки, черные ботинки.



Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан