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В Башкирии нетрезвая автоледи скрывалась от инспекторов ДПС с двумя детьми

В Башкирии нетрезвая автоледи скрывалась от инспекторов ДПС с двумя детьми

17:44, 05 апр 2022

Накануне, 4 марта, в Мелеузовском районе Башкирии нетрезвая женщина за рулем автомобиля «Джили» пыталась скрыться от инспекторов ДПС. Об этом рассказали в ГИБДД по РБ.

Известно, что сотрудники ДПС дежурили на 195 км трассы Уфа — Оренбург. Их внимание привлек автомобиль, и при требовании остановиться, водитель проигнорировал инспекторов. Сотрудники Госавтоинспекции преследовали нарушителя до Салавата.

За рулем оказалась 33-летняя местная жительница. В автомобиле также находились ее 6-летние дети, мальчик и девочка.

«Освидетельствование показало наличие 0,719 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении нее составлено пять административных материалов», — сообщили в ГИБДД по РБ.


Кроме того, материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения женщины к административной ответственности.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Теги: Мелеузовский район происшествия
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