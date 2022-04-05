В Башкирии нетрезвая автоледи скрывалась от инспекторов ДПС с двумя детьми
17:44, 05 апр 2022
Накануне, 4 марта, в Мелеузовском районе Башкирии нетрезвая женщина за рулем автомобиля «Джили» пыталась скрыться от инспекторов ДПС. Об этом рассказали в ГИБДД по РБ.
Известно, что сотрудники ДПС дежурили на 195 км трассы Уфа — Оренбург. Их внимание привлек автомобиль, и при требовании остановиться, водитель проигнорировал инспекторов. Сотрудники Госавтоинспекции преследовали нарушителя до Салавата.
За рулем оказалась 33-летняя местная жительница. В автомобиле также находились ее 6-летние дети, мальчик и девочка.
«Освидетельствование показало наличие 0,719 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении нее составлено пять административных материалов», — сообщили в ГИБДД по РБ.
Кроме того, материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения женщины к административной ответственности.