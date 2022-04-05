В Башкирии простились с 23-летней мамой, погибшей в собственной квартире

19:54, 05 апр 2022

Сегодня в Стерлитамаке простились с Екатериной Г., которая погибла в пожаре. 23-летняя молодая женщина надышалась дымом и скончалась, несмотря на все усилия медиков. У погибшей осталась трехлетняя дочь и муж, который до сих пор не может прийти в себя от горя после случившегося.







Напомним, что об этой жуткой истории стало известно далеко не сразу. Все началось с того, что в минувшее воскресенье соцсети облетела новость о пропаже трехлетней девочки. И только когда люди стали интересоваться, как вообще маленький ребенок мог уйти из дома, выяснилось, что в квартире, где жила девочка, произошел пожар, и ее мама погибла.



Все произошло около двух часов дня в пятиэтажке на улице Щербакова. Соседи почувствовали запах гари, доносящийся из однокомнатной квартиры, где проживали мать с малышкой. Прибывшие спасатели взломали дверь и обнаружили хозяйку квартиры, лежащей без сознания на полу. Молодая женщина сильно надышалась дымом и скончалась, несмотря на все усилия медиков.



По предварительным данным МЧС по Башкирии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Соседи же говорят, что огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты. И хотя пламя затронуло всего 2 квадратных метра площади комнаты, но и этого хватило, чтобы ядовитый дым заполнил всю квартиру.





А вот трехлетней дочери Екатерины в квартире не было. Отец девочки не жил вместе с семьей и работал на вахте в другом городе. Узнав о случившемся, он немедленно выехал в Стерлитамак, но и он не знал, где может находиться девочка. На поиски малышки вышли волонтеры и неравнодушные горожане. Уже ближе к вечеру стало известно, что с Викой все хорошо. Как оказалось, еще с вечера девочку забрала к себе в гости родственница Екатерины, которая жила в общежитии неподалеку. Сейчас малышка находится у своей бабушки со стороны отца и сильно скучает по маме.



Сейчас во всех обстоятельствах рокового пожара разбираются следователи и дознаватели МЧС. Как рассказывают знакомые погибшей, по роковой случайности именно в этой квартире 9 лет назад умерла и мама Екатерины. Девочке было тогда всего 14 лет.



Подруги и близкие Екатерины отзываются о погибшей как о светлом и веселом человеке, который души не чаял в дочке.









- Очень жаль, молодая совсем, жить да жить еще… Доченьке здоровья, мужу сил и терпения. Малышку жалко, без мамы осталась! – соболезнует Ирина Ю.



- Мой котенок - ты так любила, когда тебя так называли. Прости, что меня не было рядом. Обещаю, я всегда буду заботиться о твоей дочурке. Покойся с миром родная, - скорбит подруга Екатерины Ника Н.





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Фото: соцсети