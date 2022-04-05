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В Челябинской области вместе с женой разбился известный живописец из Башкирии

В Челябинской области вместе с женой разбился известный живописец из Башкирии

22:15, 05 апр 2022

Вечером 3 апреля в Верхнеуральском районе Челябинской области погиб художник из Башкирии Рамиль Гайсин и его супруга.

По данным ГИБДД, авария произошла на 138 километре трассы Чебаркуль – Уйское – Магнитогорск. Известно, что 67-летний Гайсин и его 64-летняя супруга ехали в автомобиле «Лада Ларгус». По неизвестным пока причинам в их машину влетела «Лада Гранта», которой управлял 39-летний мужчина. От мощного удара на месте погибли водители и пассажиры обоих автомобилей.


Риф Гайсин – был известным в Башкирии художником и носил звание заслуженного работника культуры Башкирии. До пенсии Гайсин возглавлял детскую художественную школу в Учалах. За почти 40 лет работы в школе художник воспитал много талантливых учеников. Картины самого Рифа Гайсина выставлялись в залах Уфы, Белорецка, Сибая, Москвы, Казани и Екатеринбурга. В своих работах Гайсин показывал красоту природы родного края.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: аварии происшествия
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