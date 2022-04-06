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В Башкирии две школьницы попали в страшное ДТП

В Башкирии две школьницы попали в страшное ДТП

08:53, 06 апр 2022

В Стерлитамаке днем, 5 апреля, местные жители стали свидетелями страшной автоаварии с участием двух школьниц. Как сообщил агентству «Башинформ» очевидец, на улице Вокзальной водитель за рулем «ВАЗ-21099» сбил на проезжей части девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Горожане поспешили к школьницам, пытались оказать им первую помощь, пока ждали медиков. Девочки находились в шоковом состоянии, плакали. Очень их жалко», - рассказал собеседник информагентства.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Они увезли пострадавших в детское хирургическое отделение городской клинической больницы №1.


Выяснилось, что восьмиклассницы получили серьезные травмы. Собственный источник в стерлитамакской больнице сообщил, что у 14-летней школьницы диагностирован закрытый перелом костей таза, у 15-летней девочки – сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом костей таза. Школьницы находятся под присмотром врачей.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке ДТП в Стерлитамаке
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