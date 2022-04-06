В Башкирии пропал передвигающийся на инвалидной коляске мужчина

10:53, 06 апр 2022

Волонтеры группы «Башрегионспас» в соцсетях сообщили о поисках пропавшего без вести 61-летнего жителя Уфы. Из ориентировки следует, что Фаниль Рашитович Абдуллин пропал 3 апреля, до сих пор о его местонахождении ничего не известно.



«Передвигается на инвалидной коляске. Нуждается в медицинской помощи», — проинформировали добровольцы.







Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы черные, короткие. В день пропажи на нем была черная куртка.



Всех, кто знает, где может находиться пропавший мужчина, просят позвонить по телефонам: 8-963-909-1-909 или 112.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии начались поиски пропавшего 41-летнего Ильшата Хаматнурова. Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что его местонахождение неизвестно с 12 января 2022 года.





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Фото: соцсети