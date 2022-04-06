В Башкирии пропал передвигающийся на инвалидной коляске мужчина
10:53, 06 апр 2022
Волонтеры группы «Башрегионспас» в соцсетях сообщили о поисках пропавшего без вести 61-летнего жителя Уфы. Из ориентировки следует, что Фаниль Рашитович Абдуллин пропал 3 апреля, до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
«Передвигается на инвалидной коляске. Нуждается в медицинской помощи», — проинформировали добровольцы.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы черные, короткие. В день пропажи на нем была черная куртка.
Всех, кто знает, где может находиться пропавший мужчина, просят позвонить по телефонам: 8-963-909-1-909 или 112.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии начались поиски пропавшего 41-летнего Ильшата Хаматнурова. Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что его местонахождение неизвестно с 12 января 2022 года.