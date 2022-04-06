В Башкирии задержали мужчину, домогавшегося до 10-классницы

18:41, 06 апр 2022

В Уфе задержали 29-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении ученицы 10 класса.







Следствие установило, что 5 апреля 2022 года подозреваемый напал на 16-летнюю девочку на улице Российской. После развратных действий он скрылся. Девочка рассказала о случившемся матери, которая в тот же день обратилась в отдел полиции № 6.



Личность мужчины установили в течение суток и задержали. Уфимец во всем сознался. Следователи возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Решается вопрос об избрании меры пресечения.





«Следователями совместно с сотрудниками полиции проведен комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, в результате личность злоумышленника была установлена и он был задержан. С ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — пояснили в пресс-службе Следкома по Башкирии.





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Фото: МВД по РБ