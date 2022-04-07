Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии молодой водитель насмерть сбил кобылу с жеребенком

В Башкирии молодой водитель насмерть сбил кобылу с жеребенком

08:12, 07 апр 2022

В Хайбуллинском районе зарегистрировано ДТП с животными.

Авария произошла накануне ночью на 72 км автодороги Юлдыбай-Акъяр-Сара. По предварительным данным, 18-летний местный житель за рулём "Daewoo Nexia" совершил наезд на лошадей.

В результате аварии водитель обратился за медицинской помощью. Кобыла и её жеребёнок погибли. В отношении владельца животных составлен акт о вольном выпасе скота. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что В Стерлитамаке днем, 5 апреля, местные жители стали свидетелями страшной автоаварии с участием двух школьниц. На улице Вокзальной водитель за рулем «ВАЗ-21099» сбил на проезжей части девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Читайте также:

В Челябинской области вместе с женой разбился известный живописец из Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Хайбуллинский район происшествия аварии
Читайте также

Авария в Башкирии: 18-летний водитель "Лады Ларгус" опрокинулся в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Башкирии: 18-летний водитель "Лады Ларгус" опрокинулся в кювет
Авария в Октябрьском: водитель «Daewoo Nexia» погиб наехав на бетонный столб
Происшествия в Башкирии
Авария в Октябрьском: водитель «Daewoo Nexia» погиб наехав на бетонный столб
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе в ДТП двух легковых авто пострадали 6 человек
В Зилаирском районе погиб водитель столкнувшись со встречным автобусом
Происшествия в Башкирии
В Зилаирском районе погиб водитель столкнувшись со встречным автобусом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: