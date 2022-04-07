В Башкирии молодой водитель насмерть сбил кобылу с жеребенком
08:12, 07 апр 2022
В Хайбуллинском районе зарегистрировано ДТП с животными.
Авария произошла накануне ночью на 72 км автодороги Юлдыбай-Акъяр-Сара. По предварительным данным, 18-летний местный житель за рулём "Daewoo Nexia" совершил наезд на лошадей.
В результате аварии водитель обратился за медицинской помощью. Кобыла и её жеребёнок погибли. В отношении владельца животных составлен акт о вольном выпасе скота. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что В Стерлитамаке днем, 5 апреля, местные жители стали свидетелями страшной автоаварии с участием двух школьниц. На улице Вокзальной водитель за рулем «ВАЗ-21099» сбил на проезжей части девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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