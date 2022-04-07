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В Башкирии скончалась женщина, которая сама пыталась потушить огонь

В Башкирии скончалась женщина, которая сама пыталась потушить огонь

09:08, 07 апр 2022

В Ишимбайском районе 10 марта произошел пожар в бревенчатом доме по ул. Мостовой в селе Петровском. Тогда огонь совместными усилиями потушили сельские пожарные и добровольная пожарная команда села Васильевка.

По прибытию к месту пожарными была обнаружена пострадавшая женщина, 1962 года рождения, с диагнозом — термический ожог нескольких частей тела, III степени, 40% тела. Врачами женщина была госпитализирована в ожоговое отделение больницы № 1 Стерлитамака.

Известно, что пострадавшая пыталась самостоятельно потушить возгорание, но огонь был уже сильный и быстро развивался. В итоге женщина получила серьезные травмы.


«7 апреля с медицинского учреждения поступила информация, что женщина, к сожалению, скончалась», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия пожар
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