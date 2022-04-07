В Башкирии из пожара спасли 11 человек, из них четверо детей, пострадал мужчина

09:26, 07 апр 2022

В МЧС по Башкирии ночью 7 апреля поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Артема в Стерлитамаке.







На место происшествия прибыли силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС, полиции, скорой помощи и других экстренных служб.



«На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение в одной из комнат размерами 3×4 метра в двухкомнатной квартире. Установлено, что до прибытия пожарных из квартиры, где произошло возгорание, самостоятельно эвакуировались два человека, из них один ребенок, — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ. — Звеньями газодымозащитной службы из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено 11 человек, из них четверо детей. И еще десять человек эвакуировано».





В результате пожара мужчина, 1978 года рождения, по информации врачей, получил термические ожоги различной степени тяжести. Врачами ему была оказана медпомощь, в больницу он не поехал.



Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.

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Фото: МЧС по РБ