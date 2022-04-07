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Житель Башкирии утихомирил мешавшего ему спать собутыльника ударом ножа

Житель Башкирии утихомирил мешавшего ему спать собутыльника ударом ножа

09:33, 07 апр 2022

В МВД Башкирии сообщили, что в Сибае 56-летний местный житель ударил своего приятеля ножом. Мотивом преступления стал тот факт, что пострадавший мешал ему спать.

По предоставленной информации, в день преступления фигурант уголовного дела распивал алкоголь вместе со своим приятелем. В какой-то момент напитки закончились, и он отправился спать. Его собутыльник заканчивать вечер не пожелал и начал настойчиво будить, чтобы продолжить застолье.


Подозреваемый, потеряв терпение, схватил нож и ударил им в грудь неугомонного товарища. После этого вместе с оружием он решил скрыться у своего соседа. Впоследствии раненного обнаружил случайно заглянувший в квартиру еще один приятель фигуранта уголовного дела. Он вызвал медиков, а сам скрылся с места происшествия.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Сибай происшествия криминал
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