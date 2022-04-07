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В Башкирии спустя месяц в лесу обнаружили тело пропавшего мужчины

В Башкирии спустя месяц в лесу обнаружили тело пропавшего мужчины

09:53, 07 апр 2022

Накануне, 6 апреля, стало известно, что поиски пропавшего 62-летнего Айдара Зарипова из Учалов завершены. Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что мужчину нашли погибшим. Информацию об этом подтвердили и его родственники. По словам дочери, тело нашли только вчера, спустя месяц поисков.

«Сегодня нашли папу в лесу. Тяжело, мы так надеялись, что он жив. Однажды, в далекие 90-е, он пропал у нас на три месяца. Как выяснилось позже, когда вернулся домой, был в плену у таджиков. В те годы он возил гуманитарную помощь.  Мы надеялись, что и в этот раз в силу обстоятельств он не может послать нам хоть весточку или дать о себе знать», – сообщила его близкая.


Напомним, Айдар Зарипов ушел из дома 1 марта и исчез. После его видели, со слов родственников, несколько раз в Учалах – 6-го и 10-го марта. В поисках мужчины его семья обошла весь город и окраины. 

Его похороны состоятся сегодня, 7 апреля, в 13:00. Желающие попрощаться могут прийти по адресу: Учалы, улица Мира, 30.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт
Теги: Учалы
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