В Башкирии водитель автобуса насмерть сбил 80-летнюю бабушку
13:59, 07 апр 2022
Сегодня, 7 апреля, в первом часу дня на улице Цюрупы в районе Центрального рынка в Уфе пассажирский автобус «НефАЗ» насмерть сбил 80-летнюю бабушку.
Пострадавшая скончалась на месте до приезда медиков. Инцидент произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода.
За рулем автобуса был 64-летний водитель. В момент наезда на пожилую женщину в салоне находились 12 пассажиров. Автобус ехал по маршруту Уфимский Док - Нижегородка.
Напомним, 7 апреля в Башкирии был задержан пьяный водитель школьного автобуса.
Ранее в ГИБДД Башкирии сообщили, что в Кумертау задержали 66-летнего угонщика, который пытался завладеть автомобилем «Лада Гранта» местного таксиста.
Источник:
ufa.aif.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержали пенсионера, задумавшего угнать автомобиль таксиста
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель автобуса «Башавтотранса» наехал на 9-летнего ребенка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: водитель сбил 14-летнюю девочку