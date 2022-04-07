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В Башкирии водитель автобуса насмерть сбил 80-летнюю бабушку

В Башкирии водитель автобуса насмерть сбил 80-летнюю бабушку

13:59, 07 апр 2022

Сегодня, 7 апреля, в первом часу дня на улице Цюрупы в районе Центрального рынка в Уфе пассажирский автобус «НефАЗ» насмерть сбил 80-летнюю бабушку.

Пострадавшая скончалась на месте до приезда медиков. Инцидент произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода.

За рулем автобуса был 64-летний водитель. В момент наезда на пожилую женщину в салоне находились 12 пассажиров. Автобус ехал по маршруту Уфимский Док - Нижегородка.

Напомним, 7 апреля в Башкирии был задержан пьяный водитель школьного автобуса.

Ранее в ГИБДД Башкирии сообщили, что в Кумертау задержали 66-летнего угонщика, который пытался завладеть автомобилем «Лада Гранта» местного таксиста.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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