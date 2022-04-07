В Башкирии водитель автобуса насмерть сбил 80-летнюю бабушку

13:59, 07 апр 2022

Сегодня, 7 апреля, в первом часу дня на улице Цюрупы в районе Центрального рынка в Уфе пассажирский автобус «НефАЗ» насмерть сбил 80-летнюю бабушку.



Пострадавшая скончалась на месте до приезда медиков. Инцидент произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода.







За рулем автобуса был 64-летний водитель. В момент наезда на пожилую женщину в салоне находились 12 пассажиров. Автобус ехал по маршруту Уфимский Док - Нижегородка.



Напомним, 7 апреля в Башкирии был задержан пьяный водитель школьного автобуса.



Ранее в ГИБДД Башкирии сообщили, что в Кумертау задержали 66-летнего угонщика, который пытался завладеть автомобилем «Лада Гранта» местного таксиста.





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Фото: ГИБДД по РБ