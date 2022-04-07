В Башкирии в сугробе обнаружили пропавшего без вести пожилого мужчину

14:08, 07 апр 2022

Накануне поздно вечером патрулирующие улицы Мелеуза росгвардейцы заметили в сугробе дедушку. Пожилой мужчина провалился в снежную массу недалеко от городского рынка.







Выбраться самостоятельно у горожанина никак не получалось. Сотрудники вневедомственной охраны помогли ему и поинтересовались, где он живет. Оказалось, что мужчина дезориентирован и не помнит свой адрес.



Часом ранее от дежурного ОВД поступили приметы о пропавшем 74-летнем местном жителе, страдавшем потерей памяти. В ориентировке сообщалось, что он был одет в черную куртку, а с собой у него была сумка.



Оказалось, что застрявший в сугробе дедушка и есть тот пропавший без вести горожанин. Росгвардейцы напоили его теплым чаем и передали сотрудникам полиции.

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