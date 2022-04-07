Полицейские Башкирии разыскивают пропавшего 5 лет назад мужчину

14:35, 07 апр 2022

Отдел МВД России по Благоварскому району устанавливает местонахождение без вести пропавшего Соколова Алексея Викторовича, 1983 года рождения. В июле 2017 года он пропал в Уфе, и до настоящего время о его местонахождении ничего не известно.







«Если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого либо иными сведениями о мужчине, просьба сообщить в Отдел МВД России по Благоварскому району по телефонам: 8(34747) 2 — 21 — 46 (дежурная часть), уголовный розыск: 8(34747) 2–25–24, в дежурную часть МВД по РБ 8(347) 279-39-02 или на телефон доверия МВД по РБ 8(347) 279-32-92, или 02 (102 — с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции», — проинформировали в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

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Фото: МВД по РБ