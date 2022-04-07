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Жительница Башкирии зарезала мужчину, к которому пришла в гости

Жительница Башкирии зарезала мужчину, к которому пришла в гости

18:34, 07 апр 2022

В Салавате 30-летняя местная жительница обвиняется в убийстве 44-летнего мужчины. Об этом сообщает Следком РБ.

Так, вечером 3 апреля обвиняемая находилась в гостях у своих знакомых, где также присутствовал сосед из соседней квартиры. Мужчина пригласил женщину к себе. Во время распития спиртного между ними произошла ссора. Гостья ударила ножом хозяина квартиры в шею и спину. После этого она вызвала сотрудников полиции.

Женщину заключили под стражу. Сейчас следователи опросили свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз.

Известно, что обвиняемая ранее дважды привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, сейчас она является подозреваемой по делу об угрозе убийством.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Салават происшествия криминал
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