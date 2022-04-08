В Башкирии в аварии двух авто пострадала пассажирка
09:55, 08 апр 2022
В Баймакском районе в столкновении транспортных средств пострадал пассажир.
Утром на ул.Юлалинская г.Баймак 42-летний местный житель за рулём "Лады Гранта", предположительно, при повороте налево не уступил встречному "Opel Vectra" и столкнулся с ним. В результате аварии 50-летняя пассажирка "Лады" госпитализирована. Начато разбирательство.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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