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Коллекторы хотели опорочить жительницу Башкирии за долги, но получили штраф

Коллекторы хотели опорочить жительницу Башкирии за долги, но получили штраф

15:11, 08 апр 2022

Жительнице Миякинского района стали приходить сообщения с неизвестных номеров в WhatsApp. Некто шантажировал девушку, требуя погасить заем.

Анонимные отправители грозились распространить на интим-сайтах и расклеить на улицах фотографии несчастной «с непристойными записями». Устав от угроз, она обратилась за помощью к судебным приставам.

Как выяснилось, девушка оформила заем в микрокредитной компании «Кангария». Так как клиентка вовремя не вернула деньги, кредитор на основании агентского договора поручил коллекторскому агентству ООО «Перспектива» стрясти с нее долг. Сотрудники учреждения стали оказывать психологическое давление, что является нарушением прав девушки.

Известно, что организация зарегистрирована в Симферополе. Приставы завели административное дело и оштрафовали коллекторов на 110 тысяч рублей.

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Источник: www.proural.info
Фото: УФССП по РБ
Теги: Миякинский район
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