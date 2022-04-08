Коллекторы хотели опорочить жительницу Башкирии за долги, но получили штраф
15:11, 08 апр 2022
Жительнице Миякинского района стали приходить сообщения с неизвестных номеров в WhatsApp. Некто шантажировал девушку, требуя погасить заем.
Анонимные отправители грозились распространить на интим-сайтах и расклеить на улицах фотографии несчастной «с непристойными записями». Устав от угроз, она обратилась за помощью к судебным приставам.
Как выяснилось, девушка оформила заем в микрокредитной компании «Кангария». Так как клиентка вовремя не вернула деньги, кредитор на основании агентского договора поручил коллекторскому агентству ООО «Перспектива» стрясти с нее долг. Сотрудники учреждения стали оказывать психологическое давление, что является нарушением прав девушки.
Известно, что организация зарегистрирована в Симферополе. Приставы завели административное дело и оштрафовали коллекторов на 110 тысяч рублей.