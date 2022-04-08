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В Башкирии разыскивают двух девочек, которых в неизвестном направлении вывезла мать

В Башкирии разыскивают двух девочек, которых в неизвестном направлении вывезла мать

18:24, 08 апр 2022

Федеральная служба судебных приставов Башкирии объявила в розыск двух девочек трех и пяти лет, которых в неизвестном направлении вывезла их мать, Мария Шайхулова. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что 3-летняя Амелия и 5-летняя Эльмира по решению суда должны видеться со своим отцом в определенные дни и часы. Мать девочек предпочла лишить детей этой возможности, забрала их и скрылась.

– Местонахождение детей не установлено, должница на связь с родственниками и судебными приставами не выходит, умышленно лишает детей возможности находиться в социуме, посещать дошкольные учреждения и видеться с отцом. – передали в УФССП РБ.


По данным приставов, Мария Шайхулова – уроженка Красноярска. Она может скрывать своих дочерей в Москве, Московской области или Екатеринбурге. Женщина имеет неоконченное высшее психологическое образование, легко вступает в контакт с людьми. Также может оказывать услуги парикмахера, в том числе на дому.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении несовершеннолетних детей и их матери, просят сообщить в УФССП Башкирии по телефонам: 8 (347) 273-56-40, 8 (937) 788-72-13.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: УФССП РБ
Теги: происшествия
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