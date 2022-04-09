В Башкирии парализовало движение, из-за ледяных глыб во время паводка (видео)

08:25, 09 апр 2022

Ледяные глыбы, возникшие из-за паводка, парализовали уличное движение в селе Габдюково Белорецкого района. Видео с места события прислали местные жители.





На кадрах записи видно, как в районе реки Инзер образовалось целое поле из ледяных глыб. В некоторых местах они вплотную подошли к ограждениям домов и сломали их, а в других – парализовали движение по целой улице.



По словам местных жителей за движением ледяных глыб никто не следит, хотя ранее лед постоянно взрывали.



Ранее сообщалось о том, что из села Габдюково пришлось в безопасное место перевезти даже крупный и мелкий рогатый скот. Подъем уровня воды в реке Инзер в Белорецком районе Башкирии подтопил 45 жилых домов и вдвое больше приусадебных участков.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram