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В Башкирии парализовало движение, из-за ледяных глыб во время паводка (видео)

В Башкирии парализовало движение, из-за ледяных глыб во время паводка (видео)

08:25, 09 апр 2022

Ледяные глыбы, возникшие из-за паводка, парализовали уличное движение в селе Габдюково Белорецкого района. Видео с места события прислали местные жители.

На кадрах записи видно, как в районе реки Инзер образовалось целое поле из ледяных глыб. В некоторых местах они вплотную подошли к ограждениям домов и сломали их, а в других – парализовали движение по целой улице.

По словам местных жителей за движением ледяных глыб никто не следит, хотя ранее лед постоянно взрывали.

Ранее сообщалось о том, что из села Габдюково пришлось в безопасное место перевезти даже крупный и мелкий рогатый скот. Подъем уровня воды в реке Инзер в Белорецком районе Башкирии подтопил 45 жилых домов и вдвое больше приусадебных участков.


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Источник: ufa.aif.ru
Видео: www.youtube.com
Теги: Белорецкий район
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