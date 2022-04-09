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Массовая авария в Башкирии, пострадали 2 человека

Массовая авария в Башкирии, пострадали 2 человека

10:36, 09 апр 2022

Накануне, 8 апреля, днем на 7 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись четыре машины – в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По данным ведомства, 30-летний житель Кармаскалинского района, управляя «Lada Granta», следуя в сторону села Зубово столкнулся с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем «Kia Sportage». От удара «Кia» столкнулась с автомашинами «Skoda Octavia» и «Kia Cerato».

В результате аварии пассажирки отечественного автомобиля (30 и 58 лет) с различными травмами были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены.

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Источник: gtrk.tv
Фото: УГИБДД МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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