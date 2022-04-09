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В Башкирии из колонии сбежал заключенный

В Башкирии из колонии сбежал заключенный

12:32, 09 апр 2022

В Уфе из колонии-поселения № 5, расположенной в Шакше, сбежал осужденный. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, сотрудники учреждения на вечерней проверке обнаружили, что его нет.

По предварительным данным, о сбежавшем известно, что он осужден в феврале этого года по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» на девять месяцев лишения свободы. Мужчине 33 года, из особых примет —  отсутствует левое ухо.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в пресс-службу УФСИН РФ по РБ. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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