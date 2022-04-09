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В Башкирии столкнулись две легковушки, пострадал пассажир

В Башкирии столкнулись две легковушки, пострадал пассажир

14:09, 09 апр 2022

Авария произошла накануне, 8 апреля. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, ночью 22-летний водитель, за рулем «Renault LOGAN», двигаясь по улице Пугачева в сторону улицы Бельской, столкнулся со встречным автомобилем «Volkswagen Polo».

В результате аварии пострадал 22-летний пассажир отечественного автомобиля, который с различными травмами обратился за помощью в медицинское учреждение.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что днем на 7 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись четыре машины – в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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