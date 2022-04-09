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Тело жителя Башкирии обнаружили под окнами гостиницы в Севастополе

Тело жителя Башкирии обнаружили под окнами гостиницы в Севастополе

19:16, 09 апр 2022

Трагедией завершилась поездка в Севастополь для 30-летнего жителя Башкирии. Его тело нашли под окнами местной гостиницы. По подозрению в жестоком убийстве задержали его приятеля – 62-летнего уроженца Владивостока, который не стал отпираться и признался в содеянном.

Как следует из материалов суда, все произошло еще в марте 2018. Мужчины познакомились в гостинице и решили скоротать вечер за бутылочкой спиртного. Вот только дружеская посиделка закончилась ссорой, после чего старший товарищ просто перекинул своего собутыльника через металлическое ограждение балкона с 6 этажа. Несчастный упал прямо на асфальт и от полученных травм скончался на месте.

В итоге мужчину признали виновным в убийстве, суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.


Адвокат убийцы со столь суровым решением суда не согласился и подал апелляцию.

- В апреле 2022 года Севастопольский городской суд признал обоснованной позицию прокуратуры, которая настаивала на законности приговора, и отклонил апелляционную жалобу. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия
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