В Башкирии грабитель спустился из окна с помощью поясов для кимоно

09:45, 10 апр 2022

Охранники торгового центра при обходе здания заметили веревку, которая свисала из окна третьего этажа, а затем вызвали полицейских.







В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что подозреваемого удалось задержать. Это был 25-летний житель Уфимского района, ранее неоднократно судимый. Предварительно известно, что злоумышленник пришел в магазин еще до закрытия и спрятался в примерочной. После ухода работников магазина, он набрал несколько приглянувшихся вещей и скрылся.



«Собрав похищенное, злоумышленник решил скрыться с места преступления оригинальным способом. Связав между собой пояса кимоно, которых здесь находилось в достаточном количестве, мужчина сбросил сначала похищенное имущество, а потом и импровизированную веревку через окно и спустился с третьего этажа», — добавили в ведомстве.





Также мужчину разыскивали по подозрению в краже из двух магазинов электроники и бытовой техники, расположенных в торговом центре на улице Рубежной. В одном случае злоумышленник похитил компьютерную мышку. Во втором – вынес тайком шесть жестких дисков. Задержанный дал признательные показания. Большая часть похищенного имущества была изъята сотрудниками полиции.



Сейчас устанавливается ущерб от кражи спорттоваров и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: МВД по РБ