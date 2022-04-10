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В Башкирии женщина за рулем "Лады Веста" получила травмы, опрокинувшись в кювет

В Башкирии женщина за рулем "Лады Веста" получила травмы, опрокинувшись в кювет

10:49, 10 апр 2022

Авария в Башкирии произошла вчера около 9 часов вечера в Караидельском районе

На 109 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка 37-летняя жительница Мечетлинского района,  управляя "Ладой Веста", двигаясь со стороны с. Месягутово в направлении с.Караидель, не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель с различными травмами госпитализирована. Известно,  что женщина не имеет водительских прав. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство,  в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии столкнулись две легковушки, пострадал пассажир.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Караидельский район происшествия аварии
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