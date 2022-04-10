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В Башкирии опубликовали ориентировку на сбежавшего заключенного

В Башкирии опубликовали ориентировку на сбежавшего заключенного

13:12, 10 апр 2022

В сети опубликована ориентировка на сбежавшего из уфимской колонии-поселения №5 Алексея К. Пропажу 32-летнего заключённого обнаружили во время вечернего обхода. Отметим, что особой приметой мужчины является отсутствие левого уха.

Как сообщили агентству в пресс-службе УФСИН по РБ, преступника ещё не нашли. До выхода на свободу ему оставалось четыре месяца.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии разыскивают двух девочек, которых в неизвестном направлении вывезла мать. Известно, что 3-летняя Амелия и 5-летняя Эльмира по решению суда должны видеться со своим отцом в определенные дни и часы. Мать девочек предпочла лишить детей этой возможности, забрала их и скрылась.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Теги: криминал происшествия
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