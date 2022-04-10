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В Башкирии задержали заключенного, сбежавшего из колонии

В Башкирии задержали заключенного, сбежавшего из колонии

18:07, 10 апр 2022

Сбежавшего из колонии-поселения, расположенной в уфимском поселке Шакша, Алексея Косинова поймали. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН сегодня, 10 апреля. По словам родственников, мужчина мог решиться на побег из-за своей дочери, сообщает издание Уфа1.

По данным ФСИН, у Алексея Косинова отсутствует ухо. Как пояснила его сестра, это травма, полученная им еще в детстве.

— Он маленький был, с собакой игрался, она ему ухо откусила, — сообщила женщина.

По ее словам, до заключения Алексей работал охранником и жил с женщиной, с которой они часто ссорились.

— Доходило до рукоприкладства, ему тоже от нее доставалось, но он заявления на нее не написал, а она написала, — рассказала родственница заключенного.

Как ранее сообщала пресс-служба ФСИН, мужчина был направлен в колонию за угрозу убийством. Между тем у него с потерпевшей был совместный ребенок.

— Дочка у них, 5 лет. Он с ней пытался продолжать общение, созванивался, видимо, что-то случилось, что-то сказали ему, он соскучился по ней, — рассказала сестра Алексея.

Теперь мужчине грозит ужесточение срока наказания.

— Заветное желание осужденного, как можно скорее незаконно оказаться на свободе, во всех случаях оборачивается для них новым тюремным сроком, статья за побег предусматривает до 4 лет лишения свободы, — отметили во ФСИН.

В ведомстве добавили, что также на заключенного лягут затраты на его поиск и поимку.

Напомним, о побеге стало известно накануне, 9 апреля. Алексей Косинов, будучи заключенным колонии-поселения, имел разрешение на передвижение без надзора в пределах муниципального образования. Сам он — родом из деревни Варяш Янаульского района.




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Источник: www.bashinform.ru
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