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Рыбака из Башкирии унесло на льдине далеко от берега (видео)

Рыбака из Башкирии унесло на льдине далеко от берега (видео)

18:22, 10 апр 2022

В МЧС Башкирии сообщили сегодня, 10 апреля, что днем рыбак застрял на льдине под Салаватом, которая унесла его вдаль от берега.

Спасатели уточнили, что информация об этом поступила в 12:39. Очевидцы сообщили, что 63-летнего рыбака унесло рядом с микрорайоном Желанный. Спасатели прибыли в 13:15 и благополучно эвакуировали его на берег.

Сообщается, что мужчина в результате произошедшего не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии талые воды продолжают подтапливать жилые дома. За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 11 сообщений о затоплениях (всего с начала паводкоопасного периода (с 22 марта) поступило 258 обращений).

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Салават происшествия
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