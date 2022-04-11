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В Башкирии в воде обнаружили труп мужчины

В Башкирии в воде обнаружили труп мужчины

10:31, 11 апр 2022

В Башкирии в экстренные службы днем 10 апреля поступило сообщение о происшествии на воде. Как рассказал агентству «Башинформ» источник, местные жители, прогуливаясь около реки Березовки, увидели в воде труп мужчины. Они незамедлительно вызвали на место полицейских. 

Прибывшие к реке правоохранители достали из водоема мертвого человека. Личность погибшего устанавливается. Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее В МЧС Башкирии сообщили 10 апреля, что днем рыбак застрял на льдине под Салаватом, которая унесла его вдаль от берега. 

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Источник: www.bashinform.ru
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