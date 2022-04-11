В Башкирии обнаружили тело 12-летнего школьника

14:43, 11 апр 2022

В Уфе 10 апреля 12-летний школьник покончил с собой у себя дома. Об этом со ссылкой на осведомленного источника сообщил ГорОбзор.ру.



По данным издания, погибший шестиклассник воспитывался в благополучной семье. Сам он на учете не состоял и хорошо учился. Перед тем как совершить самоубийство, мальчик отправился в свою комнату, чтобы сделать уроки. Спустя некоторое время его решила проверить находившаяся дома мать. Она и обнаружила труп сына.







Факт смерти школьника подтвердили в Следственном комитете Башкирии. «Органами СК […] устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего». – добавили в правоохранительном ведомстве.





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