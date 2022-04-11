В Башкирии обнаружили тело 12-летнего школьника

В Уфе 10 апреля 12-летний школьник покончил с собой у себя дома. Об этом со ссылкой на осведомленного источника сообщил ГорОбзор.ру.
По данным издания, погибший шестиклассник воспитывался в благополучной семье. Сам он на учете не состоял и хорошо учился. Перед тем как совершить самоубийство, мальчик отправился в свою комнату, чтобы сделать уроки. Спустя некоторое время его решила проверить находившаяся дома мать. Она и обнаружила труп сына.
Факт смерти школьника подтвердили в Следственном комитете Башкирии. «Органами СК […] устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего». – добавили в правоохранительном ведомстве.