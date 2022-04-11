Жительница Башкирии умерла от шока увидев, как ее дочь пытается покончить с собой

15:47, 11 апр 2022

В одной из деревень Аургазинского района 11 апреля произошла страшная трагедия. Как сообщает «Аургазинский вестник», женщина увидела, как ее 38-летняя дочь пытается свести счеты с жизнью. От этого 61-летней женщине стало плохо с сердцем — она упала на пол без чувств.







На крик прибежал отец семейства — он попытался спасти жену и дочь. В итоге супруга скончалась до приезда «скорой», а их дочь удалось спасти - ей оказали первую помощь и увезли в больницу.



Почему 38-летняя женщина попыталась свести счеты с жизнью, неизвестно. По данным издания, соседи предполагают, что в семье произошла ссора, но хозяин дома этого отрицает. Есть сведения, что у его дочери есть психическое заболевание. В семье у родителей есть еще одна дочь.

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