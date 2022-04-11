В Башкирии мужчина до смерти избил знакомую и вынес тело на балкон

16:12, 11 апр 2022

24 февраля 2022 года в Уфе на общем балконе пятого этажа дома по улице Бакалинской обнаружили тело 42-летней женщины. Правоохранителям удалось установить виновника ее смерти.







По данным Следственного комитета Башкирии, вечером 23 февраля двое мужчин и две женщины распивали спиртное. Одна из них вызвала полицию по поводу шума в соседней квартире. Обвиняемому это не понравилось — он находился в розыске за повторное вождение в нетрезвом виде, поэтому он стал предъявлять к женщине претензии и несколько раз ударил ее ногами и руками.



Тем временем хозяйка квартиры и ее знакомый ушли в гости, а злоумышленник продолжал избивать жертву. От полученных травм она скончалась на месте. Тогда мужчина вынес ее тело на балкон подъезда и уехал в Туймазинский район.





Чтобы избежать ответственности, он явился в полицию, сказав, что разыскивается по делу о нетрезвом вождении. Злоумышленник надеялся, что его не будут подозревать в причастности к смерти знакомой. Однако правоохранители установили, что он является подозреваемым, и под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном.



Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.





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