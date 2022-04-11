Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

На окраине леса в Башкирии обнаружили труп мужчины

На окраине леса в Башкирии обнаружили труп мужчины

20:13, 11 апр 2022

В экстренные службы республики утром 10 апреля поступило сообщение о том, что на окраине леса, на расстоянии 2 км от деревни Таллыкуль, был найден труп мужского пола.

Как сообщил агентству «Башинформ» собственный источник, правоохранителям удалось установить личность погибшего. Им оказался 62-летний житель Туймазов.

Как он оказался в лесу, от чего скончался – это предстоит выяснить стражам порядка. По предварительным данным, признаков криминального характера смерти не выявлено.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии обнаружили тело 12-летнего школьника. Стало известно, что погибший шестиклассник воспитывался в благополучной семье. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Шаранский район происшествия
Читайте также

В Башкирии в воде обнаружили труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в воде обнаружили труп мужчины
В Башкирии обнаружили тело 12-летнего школьника
Происшествия в Башкирии
В Башкирии обнаружили тело 12-летнего школьника
Под окнами уфимской многоэтажки обнаружили тело пожилого мужчины
Происшествия в Башкирии
Под окнами уфимской многоэтажки обнаружили тело пожилого мужчины
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: