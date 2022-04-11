На окраине леса в Башкирии обнаружили труп мужчины

20:13, 11 апр 2022

В экстренные службы республики утром 10 апреля поступило сообщение о том, что на окраине леса, на расстоянии 2 км от деревни Таллыкуль, был найден труп мужского пола.



Как сообщил агентству «Башинформ» собственный источник, правоохранителям удалось установить личность погибшего. Им оказался 62-летний житель Туймазов.







Как он оказался в лесу, от чего скончался – это предстоит выяснить стражам порядка. По предварительным данным, признаков криминального характера смерти не выявлено.



Ранее сообщалось о том, что В Башкирии обнаружили тело 12-летнего школьника. Стало известно, что погибший шестиклассник воспитывался в благополучной семье.





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