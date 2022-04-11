Пьяный житель Башкирии едва не убил жену табуреткой

20:39, 11 апр 2022

В полицию поступило сообщение от 40-летней местной жительницы, которая рассказала, что супруг угрожает ей физической расправой.







Предварительно установлено, что уфимка проживает в квартире с мужем и двумя детьми. Все как в обычной семье: дом, работа, учеба. На днях вечером супруг выпил алкоголь и решил сходить за добавкой.



«Мужчина, взяв банковскую карту супруги, пошел в магазин. Вернувшись домой, он не ожидал, что уфимка начнет выражать свое недовольство. В ходе конфликта супруг стал угрожать ей физической расправой. Однако на этом словесная перепалка не закончилась: он схватил табуретку и ударил ею по голове жены. Женщина немедленно обратилась в полицию», — сообщили подробности в пресс-службе УМВД по Уфе.





Участковый задержал 41-летнего жителя города. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством».





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