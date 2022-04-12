Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии под колесами поезда погибла 45-летняя женщина

В Башкирии под колесами поезда погибла 45-летняя женщина

14:47, 12 апр 2022

11 апреля на станции Чишмы грузовой поезд наехал на 45-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По сообщению Центрального межрегионального следственного управления, машинист применил экстренное торможение и подал громкий сигнал, но женщина была травмирована выступающими частями тепловоза.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе в воде нашли тело женщины. Инцидент произошел в селе Мечетлино в прошедшие выходные.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.proural.info
Теги: Чишминский район
Читайте также

В Башкирии погиб мужчина после наезда на него поезда
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб мужчина после наезда на него поезда
В Башкирии погиб мужчина, попав под поезд
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб мужчина, попав под поезд
В Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка
Происшествия в Башкирии
В Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка
В Стерлитамаке грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: