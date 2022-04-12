В Башкирии под колесами поезда погибла 45-летняя женщина

14:47, 12 апр 2022

11 апреля на станции Чишмы грузовой поезд наехал на 45-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.



По сообщению Центрального межрегионального следственного управления, машинист применил экстренное торможение и подал громкий сигнал, но женщина была травмирована выступающими частями тепловоза.



В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.



Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе в воде нашли тело женщины. Инцидент произошел в селе Мечетлино в прошедшие выходные.



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