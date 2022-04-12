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В Башкирии мужчина жестоко избил школьника

В Башкирии мужчина жестоко избил школьника

16:10, 12 апр 2022

Напомним, что жуткий случай произошел в столице башкирского Зауралья вечером 11 апреля на улице Белова. Рядом со школой №12 неизвестный мужчина побежал за группой школьников и напал мальчика, который отбился от остальных ребят. Гражданина оттащили мужчины, которые проходили мимо. Позже появилось видео, на котором местные жители избили нападавшего на детей и даже зачем-то облили его из баллончика с перцовой смесью. После этого мужчину задержали полицейские.

Журналисты издания «Сибайский Рабочий» выяснили, что от рук взрослого пострадал 9-летний школьник. Корреспондент районной газеты поговорил с мамой мальчика.

- У сына есть синяки на руках и ногах. Говорит, что ничего не болит, но кружится голова. Я испытала больший стресс, чем ребенок. Хотя у него тоже шок, - объяснила женщина.

Также мама добавила, что она не могла дозвониться до сына, который отпросился на прогулку. После этого ей прислали видео, на котором взрослый мужчина избивает ее сына.


- Говорят, что дети дразнили этого мужчину, доставали его. По словам сына, он в этом не участвовал, играл в стороне, когда увидел, что дети бегут от мужчины, тоже побежал.

По факту случившегося в Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия». По версии сыщиков, в момент совершения преступления нападавший был пьян. Расследование находится под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: следком
Теги: Сибай происшествия
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