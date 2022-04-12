В Башкирии в автомобиле заживо сгорел 60-летний мужчина

19:59, 12 апр 2022

В селе Зирган Мелеузовского района сгорел автомобиль Kia Sephia II Shuma. Об этом сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе МЧС Башкирии.



Огонь потушили пожарные. На переднем сиденье машины был найден погибший мужчина. Предположительно, ему 60 лет.







— Причина и обстоятельства устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — рассказали в ведомстве.



Как уточнили в МЧС Башкирии, пока неясно, почему произошел пожар, так как ДТП не было. Предварительно, машина загорелась в стоячем положении.



— Механического столкновения не было. Очевидцев нет, устанавливаем обстоятельства, — рассказали в пресс-службе ведомства.





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Фото: МЧС Башкирии