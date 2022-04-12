В Башкирии в автомобиле заживо сгорел 60-летний мужчина
19:59, 12 апр 2022
В селе Зирган Мелеузовского района сгорел автомобиль Kia Sephia II Shuma. Об этом сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе МЧС Башкирии.
Огонь потушили пожарные. На переднем сиденье машины был найден погибший мужчина. Предположительно, ему 60 лет.
— Причина и обстоятельства устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — рассказали в ведомстве.
Как уточнили в МЧС Башкирии, пока неясно, почему произошел пожар, так как ДТП не было. Предварительно, машина загорелась в стоячем положении.
— Механического столкновения не было. Очевидцев нет, устанавливаем обстоятельства, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Источник:
ufa1.ru
Фото: МЧС Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный мужчина заживо сгорел в машине
Происшествия в Башкирии
Пожар в Гафурийском районе унес две жизни
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при тушении пожара в садовом доме обнаружили тело 61-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем деревянном доме нашли тело 65-летнего мужчины