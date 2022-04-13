В столице Башкирии произошел пожар в терапевтическом отделении больницы
09:16, 13 апр 2022
В терапевтическом корпусе ГКБ №18 в Уфе произошел пожар.
ЧП произошло вчера, 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ. На место прибыли силы и средства по повышенному рангу пожара.
По прибытию пожарных было установлено, что в помещении для персонала на третьем этаже 7-этажного корпуса произошло возгорание чайника, располагавшегося на микроволновой печи. Горение потушено до прибытия спасателей персоналом объекта с помощью огнетушителей на площади 0,7 кв.метров.
«Предполагаемая причина — аварийный режим работы электрооборудования», — добавили в ведомстве. Все обстоятельства выясняет дознаватель МЧС России.