В столице Башкирии произошел пожар в терапевтическом отделении больницы

09:16, 13 апр 2022

В терапевтическом корпусе ГКБ №18 в Уфе произошел пожар.













ЧП произошло вчера, 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ. На место прибыли силы и средства по повышенному рангу пожара.

По прибытию пожарных было установлено, что в помещении для персонала на третьем этаже 7-этажного корпуса произошло возгорание чайника, располагавшегося на микроволновой печи. Горение потушено до прибытия спасателей персоналом объекта с помощью огнетушителей на площади 0,7 кв.метров.



«Предполагаемая причина — аварийный режим работы электрооборудования», — добавили в ведомстве. Все обстоятельства выясняет дознаватель МЧС России.





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Фото: МЧС по РБ