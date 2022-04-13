В Стерлитамаке водитель на BMW сбил пенсионера и скрылся

11:09, 13 апр 2022

12 апреля ближе к полуночи в Стерлитамаке на Оренбургском тракте случилось ДТП. Водитель на BMW сбил 60-летнего мужчину и скрылся. Пенсионер скончался до приезда медиков.



Предварительно сообщается, что за рулем автомобиля был 33-летний мужчина. Он вернулся на место происшествия через полчаса после случившегося. Детали от его машины были отправлены на экспертизу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в селе Зирган Мелеузовского района сгорел автомобиль Kia Sephia II Shuma. Об этом сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе МЧС Башкирии.



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Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ, РБК Уфа