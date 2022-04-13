Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Стерлитамаке водитель на BMW сбил пенсионера и скрылся

В Стерлитамаке водитель на BMW сбил пенсионера и скрылся

11:09, 13 апр 2022

12 апреля ближе к полуночи в Стерлитамаке на Оренбургском тракте случилось ДТП. Водитель на BMW сбил 60-летнего мужчину и скрылся. Пенсионер скончался до приезда медиков.

Предварительно сообщается, что за рулем автомобиля был 33-летний мужчина. Он вернулся на место происшествия через полчаса после случившегося. Детали от его машины были отправлены на экспертизу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в селе Зирган Мелеузовского района сгорел автомобиль Kia Sephia II Shuma. Об этом сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе МЧС Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ, РБК Уфа
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке ДТП в Стерлитамаке
Читайте также

В Башкирии в автомобиле заживо сгорел 60-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в автомобиле заживо сгорел 60-летний мужчина
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
ДТП в Стерлитамакском районе: водитель сбил пешехода и скрылся
Происшествия в Башкирии
ДТП в Стерлитамакском районе: водитель сбил пешехода и скрылся
В Башкирии на трассе пожилой водитель иномарки насмерть сбил мужчину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе пожилой водитель иномарки насмерть сбил мужчину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: