В Башкирии под окнами жилого дома обнаружили труп пожилой женщины

12:42, 13 апр 2022

В селе Кандры 12 апреля произошло несчастье с 69-летней женщиной. Местные жители рано утром нашли под окнами многоэтажного дома на улице Нефтяников ее труп. В правоохранительных органах сообщили, что по предварительным данным, пенсионерка свела счеты с жизнью.







«Инцидент произошел на 6 этаже. Стоит отметить, что, по всей видимости, это не первая ее попытка покончить с собой. Есть характерные признаки», — проинформировал собеседник.



Есть сведения, что женщина проживала по другому адресу — в доме, расположенном по улице Чапаева в селе Кандры.



Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели пожилой женщины.

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